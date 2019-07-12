РИАМО – 12 июл. В микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников в рамках благоустройства по губернаторской программе проведут озеленение, замену освещения и обустройство тротуаров, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«С жителями Опытного поля обсудили предстоящее долгожданное благоустройство по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, к которому приступим уже сегодня. Помимо новой детской площадки, обустроим здесь тротуары и дополнительные парковочные места, заменим освещение, озеленим территорию», – написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил глава муниципалитета, один из вопросов, который сейчас волнует жителей микрорайона – ограждение территории их домов. Из-за близости к метро и большого потока людей, криминогенность обстановки здесь повышена, даже несмотря на ежедневные дежурства полиции.

Булгаков поручил коллегам проработать этот вопрос, найти источники финансирования и установить ограждение.