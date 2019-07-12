РИАМО - 12 июл. Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Национального банка взаимного кредита (АКБ «НБВК»), сообщается на сайте регулятора.

«Банк России с 12 июля <…> аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Национальный Банк Взаимного Кредита» АКБ «НБВК» (АО) (регистрация №3214, Москва)», – говорится в сообщении.

Основанием для аннулирования лицензии послужило соответствующее ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

По величине активов банк занимал 411 место в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов.

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