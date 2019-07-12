РИАМО – 12 июл. Подведены полугодовые итоги работы цифровой платформы по торговле фермерской продукцией «Подмосковный фермер», на данный момент на площадке еженедельно совершают покупки более 300 постоянных розничных покупателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Полгода назад, в рамках IIX Торговой сессии Подмосковья, в Московской области начал работу первый маркетплейс, разработанный для поддержки реализации фермерской продукции, произведенной на территории региона. На данный момент на платформе представлена продукция порядка 35 производителей – это и подсобные хозяйства, и небольшие фермерские хозяйства», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он дополнил, что покупатели могут приобрести товары как от еще неизвестных широкой публике производителей, так и от популярных сыроваров.

«Также к проекту активно подключаются и крупные сельхозпроизводители Московской области, например, прямо сейчас на площадке готовится запуск продукции племхоза Наро-Осановский (Одинцовский городской округ)», – подчеркнул Посаженников.

Он заверил, что ценовая политика остается неизменной.

«То есть цена на товар на площадке равна розничной, дополнительно производители часто предлагают скидку, к примеру, при запуске в продажу нового продукта. Все дополнительные затраты несет непосредственно цифровая площадка, производитель же получает полную прибыль. Таким образом, «Подмосковный фермер» осуществляет поддержку подмосковных производителей», – разъяснил Посаженников.

На данный момент на площадке еженедельно совершают покупки более 300 постоянных розничных покупателей. Из них около 150 совершают покупки чаще одного раза в неделю. А в среднем, за одну неделю через площадку совершается 217 покупок.

«Самыми популярными товарами за последние два месяца оказались: крымская клубника и клубника из совхоза имени Ленина, огурцы (подмосковные тепличные), голубика (Одинцовский городской округ, Владимирская область), черника, ежевика; картофель молодой, черешня, абрикосы», – перечисляется в материале.

Посаженников напомнил, что скидка по социальной карте жителя Московской области составляет 10% на всю продукцию. Также для жителей Одинцова теперь работает бесплатная доставка.