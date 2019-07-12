РИАМО - 12 июл. Выборочная проверка общественников показала, что каждая шестая подпись подписной кампании ряда независимых кандидатов в Мосгордуму VII созыва оставлена умершими людьми, сообщил журналистам член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло.

«Члены участковых избирательных комиссий передали мне заметки по 300 записям в подписных листах. Эти подписи касаются тех подписных листов, которые сдавали Гончаров, Бабушкина, Соловьев, Соболь, Жданов, Гудков, то есть по всем избирательным округам, где они собираются баллотироваться», – заявил Ремесло.

Он добавил, что после получения данных началась проверка в социальных сетях и поквартирный обход. По ее итогам выяснилось, что только около 100 из 300 подписей оказались настоящими.

«Дальше начинается самое интересное. Оставшиеся 100-150 подписантов имеют совершенно точно несуществующие паспортные данные. А около 50 из 300 подписей, взятых методом случайной выборки, просто умерли – в буквальном смысле слова», – заключил Ремесло.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Оно доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.

Социологи выяснили, что 89% москвичей не интересуются выборами в Мосгордуму>>