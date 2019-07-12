РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Единый день диспансеризации пройдет в медицинских учреждениях Балашихи 13 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 13 июля, в Балашихе пройдет очередной Единый день диспансеризации. Жители Балашихи смогут бесплатно проверить свое здоровье в наших учреждениях здравоохранения. Всего прием населения будет организован более чем в 10 городских поликлиниках», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он уточнил, что диспансеризацию 13 июля можно будет пройти в поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а также в Черновской и Ново-Милетской амбулаториях.

«По плану в 2019 году диспансеризацию должны пройти более 115 тысяч жителей. Ее уже завершили 62 тысячи человек. Более 17 тысяч жителей направлены на второй этап – более углубленное обследование», – заключил Юров.

Жители Балашихи могут пройти диспансеризацию в любой из будних дней в поликлиниках города или в единый день по субботам. В нынешнем году обследование могут пройти жители, рожденные в 2001, 1998, 1995 годах и так далее через каждые три года. При обращении в поликлинику необходимы паспорт и медицинский полис.