РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. С 16 июля для жительниц подмосковной Балашихи запустят четвертый курс бесплатного обучающего семинара по бизнесу «Бизнес по-женски», курс рассчитан на четыре недели, сообщается в Instagram-аккаунте общественной палаты городского округа.

«Объявляется четвертый набор на семинар «Бизнес по-женски». Дорогие наши леди, у вас есть уникальная возможность стать уверенней, сильнее, успешней, и в этом вам помогут наши спикеры. Курс рассчитан на 4 недели. Приходите, будет интересно, мы ждем вас», – говорится в сообщении.

Первое занятие состоится 16 июля в 12:00 в общественной палате городского округа Балашиха по адресу: проспект Ленина, дом №7/1, (комната 1).

Для того, чтобы записаться на семинар, необходимо написать в direct в Instagram, на официальную почту общественной палаты: opbalashiha@mail.ru или позвонить по телефонам: 8(495)525-42-89; 8(925)591-40-33.