РИАМО - 12 июл. Северный терминал транспортно-пересадочного узла «Стрешнево» – пересадку с МЦК на Рижское направление Московской железной дороги – открыли в столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в пятницу открыли северный терминал ТПУ «Стрешнево», построенный в рамках интеграции станции «Стрешнево» МЦК и платформы «Ленинградская» Рижского направления МЖД.

«Вместе с коллегами из «РЖД» мы продолжаем большую работу по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Сегодня открываем северный терминал ТПУ «Стрешнево. Это крытый надземный пешеходный переход, по которому пассажиры смогут перейти со станции МЦК «Стрешнево» на платформу «Ленинградская» Рижского направления МЖД», – заявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что данная платформа является одной из станций будущего МЦД-2 «Нахабино – Подольск», который планируется запустить в конце этого года.

«Комфортная пересадка в теплом контуре повысит привлекательность нового наземного метро», – пояснил он.

С открытием движения по МЦК появилась возможность сформировать новый пересадочный узел между станцией «Стрешнево» и платформой «Ленинградская». В рамках первого этапа этой работы платформа была перенесена на 200 метров ближе к станции «Стрешнево». Открытие новой платформы с выходами к станции МЦК «Стрешнево», метро «Войковская» и на Светлый проезд состоялось 1 октября 2018 года.

Вторым этапом создания нового пересадочного узла стало строительство северного терминала станции «Стрешнево», благодаря которому пересадка между станциями будет осуществляться в теплом контуре без выхода на улицу. Время пересадки составит 1-1,5 минуты, пассажирам надо будет пройти около 30 метров.

Интеграция станций «Стрешнево» и «Ленинградская» позволит пассажирам Рижского направления МЖД выбирать более быстрый и оптимальный маршрут поездки с пересадкой на МЦК вместо пересадок на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская».

Ожидается, что к 2023 году ежесуточный пассажиропоток платформы «Ленинградская» увеличится до 23,3 тысячи человек, станции МЦК «Стрешнево» – до 29,3 тысячи человек. Кроме того, северный терминал ТПУ «Стрешнево» служит надземным пешеходным переходом через пути Рижского направления МЖД, обеспечивая связь Войковского района и Сокола.