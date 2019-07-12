РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 июл. На улице Пришвина в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска убрали навалы мусора по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на улице Пришвина, недалеко от водозаборного узла, навален мусор.

«Администрацией по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сказала исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации округа Антонина Ларина.

Дополнительно она отметила, что данная территория используется управляющей компанией с согласования застройщика для складирования строительных отходов с целью их дальнейшего вывоза.