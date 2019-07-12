РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 июл. На Вокзальной улице в подмосковном Красногорске начали строительство здания объекта розничной торговли, сообщается на портале «Добродел».

Житель Красногорска сообщил на портале «Добродел», что между домами №№24 и 11 по Вокзальной улице в Красногорске и до остановки «Вокзальная улица» установлен забор под строительную площадку. При этом, по словам гражданина, отсутствует информация о предстоящих работах и о том, что именно будут строить. Обращение рассмотрело Главное управление Государственного строительного надзора Московской области.

«Главное управление сообщает, что на указанной территории на основании разрешения на строительство, выданного министерством жилищной политики Московской области от 29 мая 2019 года под №RU50-11-13601-2019 в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации будет построен объект капитального строительства, здание розничной торговли», – говорится в официальном ответе ведомства.

Уточняется, что на территории стройплощадки ведут подготовительные работы.

«В ближайшее время будет установлен информационный щит. Ограждения установлены в соответствии с проектом организации строительства (ПОС)», – заключается в ответе.