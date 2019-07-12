РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 июл. Начинающие предприниматели Люберец после подачи заявки на получения гранта смогут получить субсидию на открытие собственного дела, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Приглашаю начинающих предпринимателей принять участие в конкурсе на получение гранта, для этого необходимо подать соответствующую заявку. Субсидия будет выделена из средств бюджета городского округа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что конкурс проходит в рамках реализации программы «Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области».

Подать заявку можно до 16 августа 2019 года.

Документы можно подать в любом отделе МФЦ на территории городского округа Люберцы или по адресу: Октябрьский проспект, дом 190, 3-й этаж, кабинет 314.