РИАМО - 12 июл. В столице проходит пескоструйная очистка Автозаводского моста в рамках регламентных работ, после этого начнется окраска поверхностей, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника участка «Гормост-юг» государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» Николай Новиков.

«На балансе ГБУ «Гормост» находятся 839 мостовых сооружений. Подобные работы с баржей будут происходить на 22 сооружениях. Сейчас, на данный момент, у нас происходит пескоструйная очистка от старой краски», – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что это плановые работы.

«Они производятся каждый год, каждое лето. В работе задействованы два пескоструйных оборудования, два компрессора, две вышки и около шести работников», – перечислил Новиков.

Автозаводский мост был построен в период с 1959 по 1961 годы по проекту организации «Гипротрансмост» в составе группы, в которую входили инженер С.Я. Терехин и архитекторы К.Н. и Ю.Н. Яковлевы.

Мост соединяет между собой Даниловский район столицы с заводом имени Лихачева. В настоящее время является составной частью Третьего транспортного кольца.