РИАМО – 12 июл. В Москве на улице Подольская пожарные ликвидировали возгорание в складском здании, площадь которого составила 100 квадратных метров, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Происходило возгорание мусора в неэксплуатированном одноэтажном складском здании по адресу: улица Подольская, дом 18. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 10:46 возгорание было ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при пожаре никто не пострадал.