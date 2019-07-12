РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В подмосковной Балашихе за летний период планируют отремонтировать около 20 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе организована системная работа по выявлению и ликвидации ям во дворах. В планах за летний период заасфальтировать около 20 тысяч квадратных метров ям и выбоин. На сегодняшний день мы завершили эти работы на 50%», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он пояснил, что работы выполнены в микрорайонах Гагарина, Новый свет, Балашиха-2, Поле чудес, Балашиха-3, на улицах Зеленой, Орджоникидзе, Советской, Новой, Луговой, Пионерской и других.

По словам Юрова, рабочие продолжают ремонт внутридворовых дорог в микрорайоне Железнодорожный на улицах Октябрьской, Пролетарской, Маяковского, Главной и Граничной.

В планах также заасфальтировать ямы во дворах в микрорайонах Заря, Южный, Купавна, Павлино и других.