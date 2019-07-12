РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Подольский завод «ЗИО-Подольск» и компания «Hitachi Zosen Inova» поставит оборудование для четырех заводов по термической переработке отходов в энергию на территории Подмосковья, сообщается на сайте подольского предприятия.

«Компания «РТ-Инвест», консорциум швейцарско-японского холдинга «Hitachi Zosen Inova» и ПАО «ЗИО-Подольск» подписали соглашение о поставке основного оборудования для четырех заводов по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области. Новейшие технологии впервые будут применяться в России для реализации концепции нулевого захоронения. Причем «Hitachi Zosen Inova» и «ЗиО-Подольск» обеспечит заводы современным оборудованием для термической переработки отходов и очистки дымовых газов», – говорится в сообщении.

Главное ной-хау – колосниковую решетку предоставит «Hitachi Zosen Inova». Это собственная разработка швейцарско-японского холдинга специально предназначена для термической переработки ТКО. Технология позволит термически перерабатывать отходы при температуре в 1 260 градусов. Кроме того, консорциум поставит на подмосковные заводы автоматическое оборудование для приема и измельчения отходов (краны и шредеры), систему удаления золы и шлака (погрузчики и конвейеры) и дополнительное электротехническое оснащение.

Компания «РТ-Инвест» строит в Московской области четыре завода по переработке отходов в энергию по технологии швейцарско-японского холдинга «Hitachi Zosen Inova» – мирового лидера в области выработки энергии из отходов. Подмосковные предприятия станут пилотным проектом по применению самых современных технологических решений для сокращения мусорных полигонов в России. Каждый завод будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год и производить электроэнергию.