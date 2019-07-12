РИАМО – 12 июл. Злоумышленники, угрожая ножом продавцу, выкрали две банки кофе из магазина на Профсоюзной улице в столице, сумма ущерба оценивается в 600 рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 11 июля в службу «02» от гражданки 1968 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: улица Профсоюзная, дом 122.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение магазина по указанному адресу вошли двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, продавцу – гражданину 2000 года рождения, открыто похитили 2 банки кофе, скрылись», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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