РИАМО - 12 июл. 86% москвичей высоко оценили уровень государственных услуг, которые они получают в городе – по усредненному показателю, услуги оказываются на 4,5 баллов из пяти, говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления города Москвы.

«За год на 5% увеличилось число положительных оценок жителями столицы государственных услуг, а именно с 81 до 86%. Этому, в том числе способствовал и эффективный контроль предоставления государственных услуг, который осуществляется нашим ведомством», — сказала заместитель начальника ведомства – начальник управления предоставления государственных услуг Елена Клименко.

По статистике, получение государственных услуг проходит с помехами только у 15% жителей столицы.

Балл, который каждый москвич присуждает качеству госуслуг, учитывается и влияет на их улучшение в будущем. Число госуслуг, предоставляемых в электронном виде, постоянно увеличивается, что, в свою очередь, позволяет гораздо быстрее и удобнее оценить уровень их предоставления, а контрольным органам – оперативно отреагировать в случае обращений местного населения.