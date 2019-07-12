РИАМО - 12 июл. Власти Подмосковья намерены урегулировать с пчеловодами и аграриями вопрос обработки полей при борьбе с борщевиком, так как из-за данных работ могут гибнуть пчелы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ранее пчеловоды региона пожаловать на гибель пчел из-за химической обработки борщевика.

«После 21 июня соберемся с производителями меда и договоримся синхронизироваться работу. Мы скорее всего создадим информационный ресурс на одном из мессенджеров и договоримся, чтобы предварительно агрономы предупреждали пчеловодов, что планируют обработать поле», - сказал Разин.

Он отметил, что на сегодняшний день предупреждения об обработке борщевика выходят в местной прессе. В перспективе пчеловоды могут собраться в кооператив.

«Мы бы под кооператив дали грант на приобретение инфраструктуры и техники, дали бы им землю. И они могли бы высеивать цветочный конвейер - 300-400 гектар с разными культурами», - заключил Разин.