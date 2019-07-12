РИАМО - 12 июл. В Центральном, Северо-Восточном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта, автомобилистам будет сложно проехать по улице Арсюкова, Проектируемому проезду №107, Востряковскому проезду, улице Серафимовича, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 29 июля из-за строительства инженерных сетей ограничено движение по одной полосе на улице Арсюкова в районе пересечения с 9-й Северной линией. До 20 августа ограничено движение в Проектируемом проезде №107 от дома 1а, корпуса 1, до дома 2, строения 7, в Багратионовском проезде», - говорится в сообщении.

В связи с ремонтом газопровода до 25 августа ограничено движение в Востряковском проезде от дома 18а до дома 23, корпуса 2.

А с 12 июля по 29 августа водители не смогут проехать по улице Серафимовича т Софийской набережной до Болотной площади. Здесь прокладывают инженерные коммуникации.