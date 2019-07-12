РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Сотрудники детсада №10 Подольска передали лекарства для пострадавших от наводнения в Иркутской области, препараты и бытовую химию они доставили на гуманитарный склад движения «Милосердие – Подольск», сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим родителей и педагогов детского сада №10 Подольска за помощь, переданную для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. На наш гуманитарный склад «Лавка добра» были привезены лекарства и бытовая химия. Так же благодарим Людмилу и Галину за пожертвованные средства гигиены», – говорится в сообщении.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказались десятки населенных пунктов, где проживает тысячи человек.