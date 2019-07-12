РИАМО – 12 июл. Сотрудники компании Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам Google Home или приложению Google Assistant, сообщается на сайте kp.ru.

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис отметил, что после прослушки записи отдают лингвистам, которые знают особенности именно этого языка.

«В заявлении Монсиса, опубликованном в официальном блоге Google, подчеркивается, что анализ таких данных нужен для развития звуковой технологии. При это в компании отметили, что прослушивается не более 0,2% голосовых сообщений, отдаваемых пользователями Google Assistant», - уточняется в сообщении.

Ранее один из сотрудников Google, участвовавший в анализе данных, допустил утечку информации.

«Мы только что узнали, что один из привлеченных к языковому анализу экспертов нарушил нашу политику защиты данных, допустив утечку конфиденциальных аудиоданных», - отмечается на сайте компании.