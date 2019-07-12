РИАМО – 12 июл. Жилой дом довоенной постройки будет отремонтирован в центре столицы, здесь заменят двери в тамбурах и подвалах, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Накануне была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: улица Плющиха, дом 13, район Хамовники, Центральный административный округ города Москвы.

«Жилой дом, построенный в 1937 году и расположенный на территории культурного слоя XVII века «Ружейная слобода», будет отремонтирован в рамках региональной программы капитального ремонта. В здании, расположенном на улице Плющиха, будет проводиться комплекс отделочных и ремонтных работ», – отмечается в сообщении.

Так, будут заменены двери: входные, тамбурные, подвальные, а также расположенные в межквартирных холлах, электрощитовой и при выходе на чердак.

«Помещение подвала планируется обработать специальным бактерицидным составом, оштукатурить и окрасить стены и потолки, обновить покрытие пола. На лестничных клетках, междуэтажных площадках и тамбурах планируется замена существующего покрытия полов из керамогранитной плитки, оштукатуривание и окрашивание стен подъездов, их частичное покрытие плиткой», – перечисляется в сообщении.

Помимо этого, будут обновлены ограждения лестничных клеток и деревянных поручней, установлены новые почтовые ящики.

«Предусматривается полная замена магистральных трубопроводов и стояков систем холодного и горячего водоснабжения, включая установку новых полотенцесушителей, а также замена системы канализации и отопления по существующим схемам. Затем последует восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая восстановление настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на кухнях», – добавляется в пресс-релизе.

В части обновления электроснабжения дома, в частности, запланировано оборудование квартир системой дополнительного уравнивания потенциалов и приведение внутриквартирных сетей в соответствие с принятой системой заземления.