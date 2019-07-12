РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В подмосковной Балашихе ищут 88-летнего Виктора Жиляева, который 10 июля вышел из дома и не вернулся, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 88-летний Виктор Кузьмич Жиляев, микрорайон Павлино, городской округ Балашиха, Московская область. 10 июля ушел из дома и не вернулся», – говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, небольшие залысины, глаза голубые. Был одет в зеленый пиджак, бежево-белую рубашку в полоску, коричневые брюки, черные туфли.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».