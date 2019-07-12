РИАМО – 12 июл. Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть запрет на выполнение международных санкций на территории России, практически невыполнимы для МПС, передает в пятницу газета «Коммерсант».

Так, в результате их ухода окажется невозможным прием карт отечественных банков за рубежом, а внутри РФ – прием карт зарубежных банков. Центробанк и депутаты Госдумы настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию.

«Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе». Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают», – отмечается в материале.

Отсюда следует, что они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем».

«И для них в законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе», – дополняется в статье.

В конечном счете международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.

«Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и другим», – перечисляется в сообщении.

Автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал изданию, что поправки были внесены для того, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам».

Банк России не оспаривает эту позицию.

«Мы полагаем, что российские «дочки» иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса. Исходя из этого, мы поддерживаем предложенные поправки. Они направлены на обеспечение бесперебойности операций на платежном рынке и защиту прав потребителей платежных услуг. Рассчитываем на их принятие в эту сессию», – подчеркнули в ЦБ.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления закона в силу.

Кроме того, если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной.

Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например, в связи с санкциями, будет считаться нарушением.

«За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России», – резюмируется в материале.