РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Команда подольских огнеборцев стала серебряным призером летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем команду Подольского пожарно-спасательного гарнизона, занявшую второе место в летнем чемпионате Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-прикладному спорту, посвященном памяти Вячеслава Рубцова и приуроченного к 370-летию со дня образования пожарной охраны России в 2019 году», – говорится в сообщении.

Чемпионат по пожарно-спасательному спорту проходил в Подольском учебном центре на стадионе «Пламя» 10 и 11 июля.