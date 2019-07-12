РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Полицейские в Королеве выписали 35 протоколов за нарушения в общественных местах с 4 по 11 июля, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. С 4 по 11 июля в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019» – ред.) было составлено 35 административных протоколов, 20 из которых составлены за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде», – сказала Еруновская.

Протоколы составили также за мелкое хулиганство, превышение установленной скорости движения, нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.