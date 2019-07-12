РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Управляющая компания «Любимый дом» в Подольске до сентября восстановит разрушенный фурой тротуар на Электромонтажном проезде, сообщается на сайте УК.

«Десятого июля около 16:00 у дома №11 на Электромонтажном проезде в Подольске груженая фура совершила наезд на тротуар около детской площадки, и разрушила около 4 квадратных метров тротуара и бордюры. Машина скрылась, номера известны, но привлечь виновника не удастся», – говорится в сообщении.

Тротуар будет восстановлен силами УК до сентября.