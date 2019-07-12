РИАМО – 12 июл. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области обследовали территорию в Мытищах, на которой произошел пожар, и подтвердили, что истинной причиной ЧП стала утечка газа, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инспекторы эконадзора вместе с представителями администрации городского округа Мытищи 11 июля провели рейд по территории ТЭЦ, на которой в этот же день произошел сильный пожар из-за аварии на газопроводе. По этому поводу в Минэкологии поступило множество обращений граждан, которые хотели выяснить, какие экологические последствия может иметь возгорание.

«В ходе обследования подтвердилось, что пожар произошел из-за утечки газа. Больше никаких нарушений природоохранного законодательства на территории не выявлено. Граждане, обращавшиеся в Минэкологии, спрашивали также, какие загрязняющие вещества выбрасываются в воздух в подобных ситуациях, и что делать, чтобы защитить себя и близких от последствий пожара», – отмечается в сообщении.

Как правило, при подобных возгораниях в воздух выбрасываются вещества III класса опасности: черный углерод (сажа), диоксиды серы и азота, оксид углерода. Однако возможны выбросы небольшого количества бензапирена, который относят к I классу.

«Поскольку в момент пожара в Мытищах метеорологические условия способствовали рассеянию загрязняющих веществ, высокой локальной концентрации последних не произошло. В противном случае они могли бы представлять опасность для жителей близлежащих домов», – дополняется в материале.

В подобных случаях населению рекомендуется закрыть окна и, по возможности, не выходить на улицу. Если необходимо выйти, следует надеть маску.

Крупное возгорание произошло на ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи 11 июля. В настоящее время пожар ликвидирован. При возгорании на ТЭЦ пострадали люди. К тушению огня привлекали 52 единицы техники и 157 человек, в том числе от МЧС: 33 единицы техники и 99 человек.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>