РИАМО - 12 июл. Свыше 400 сотрудников столичной подземки будут помогать пассажирам во время закрытия станций Сокольнической линии с 13 по 20 июля, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«В это закрытие Московский метрополитен проводит большую информационную кампанию. Мы выводим более 400 человек, которые будут помогать нашим пассажирам выбрать правильный маршрут», - сказал Дощатов.

Он отметил, что более 600 информационных плакатов повесили на станциях метро и МЦК, а также в переходах и на дверях станций размещено 1,8 тысячи дополнительных указателей.

Кроме того, на экранах в вагонах поездов транслируется бегущая строка с информацией о временном закрытии станций.

«Дополнительно на станции «Университет» будут работать мобильные кассы, где вы можете приобрести билеты на одну поездку. В течение первого дня мы проведем анализ и уже на дальнейшие дни закрытия будем делать выводы, возможно, где-то добавим или уменьшим количество касс по продажам билетов. Просим пассажиров, зная, что станции закрыты, выбирать более оптимальный путь и закладывать больше времени на передвижение», - добавил Дощатов.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро с 13 по 20 июля будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». Для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.