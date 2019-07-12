РИАМО – 12 июл. Третий резидент подмосковного сырного кластера – ООО «ЭкоФарминг» – получил земельный участок без торгов для реализации проекта, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Подмосковье.

«Земельный участок будет предоставлен предприятию «ЭкоФарминг для реализации инвестиционного проекта на территории агропромышленного парка «Сырная Долина». Это третий резидент сырного кластера. Земля предоставляется без проведения торгов по распоряжению губернатора региона», – сказал Разин.

Он дополнил, что первый в России сырный кластер создается в Дмитровском городском округе. Его резидентам предоставляются без торгов земельные участки площадью 1-3 гектара полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что закладка памятных капсул, которые дадут старт строительству заводов резидентов состоится 17 июля.

«В рамках реализации данного проекта предусмотрена организация производства по переработке козьего молока с мощностью порядка 16 тонн в смену, до 5,5 тысяч тонн в год. В результате реализации проекта будет построено производство цельномолочных продуктов мощностью до 1,5 тысяч тонн в год и сыров из козьего молока мощностью до 0,5 тысяч тонн в год», – разъяснил Разин.

Создаваемое предприятие будет оснащено новейшим технологическим оборудованием по производству высококачественных сортов сыра из козьего молока, заверил министр.

«Общий объем финансирования на реализацию проекта составит порядка 220 миллионов рублей», – пояснил Разин.

По его мнению, инвестпроект окажет значительное положительное влияние на улучшение экономической ситуации в регионе за счет развития общей и социальной инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест, а также дополнительных поступлений в бюджет в виде налоговых отчислений.

«Проектирование, строительство объектов, приобретение и монтаж оборудования этот резидент сырного кластера начнет уже осенью этого года. Общее увеличение рабочих мест в Дмитровском городском округе составит порядка 40 человек», – резюмировал глава Минсельхозпрода.