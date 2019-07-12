РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 июл. В подмосковном Дзержинском карьер ЗИЛ рекультивируют до конца текущего года, а его концепция благоустройства будет вынесена на обсуждение, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова в Instagram-аккаунте.

Она подключила правительство Московской области к решению проблемы, которая касается практически каждого жителя города.

«Трафик КАМАЗов будет ограничен в ночное и вечернее время. До конца года (2019 года – ред.) карьер ЗИЛ будет рекультивирован. Концепция его благоустройства будет вынесена на обсуждение жителей через месяц. Шум и грязь доставляли жителями большегрузные машины, курсирующие по улицам Угрешская и Дзержинская. Эта проблема давняя, тянется с 2014 года. Но решать ее нужно. Для этого я привлекла правительство Подмосковья», – написала Иванова.

11 июля прошло рабочее совещание с заместителем председателя правительства Московской области – министром экологии и природопользования Дмитрием Куракиным. В рамках совещания вынесли решение ограничить движение грузовиков в ночное и вечернее время по улице Дзержинская и на улице Угрешская.

Также во время совещания было решено организовать стационарные посты, оснащенные камерами видеонаблюдения на въезде на улице Овиновка и при въезде на карьер ЗИЛ.

«Это позволит отсечь поток несанкционированного завоза мусора на данные земли. Подготовим проект благоустройства карьера ЗИЛ. До конца года карьер будет рекультивирован. После этого там появится общественное пространство. Проект благоустройства будет вынесен на обсуждение с горожанами в середине августа», – дополнила Иванова.