РИАМО - 12 июл. Столичный следственный изолятор №2, более известный под названием «Бутырка», оборудовали видеонаблюдением практически в каждой камере, записи хранятся в течение месяца, сообщил начальник СИЗО №2 полковник внутренней службы Сергей Телятников.

«Сегодня системы видеонаблюдения установлены практически в каждой камере. Мы развиваемся, и в перспективе оборудование будет установлено везде. Сейчас в следственном изоляторе установлено 402 видеокамеры. Плюс сотрудники, заступая на смену, получают видеорегистраторы, которые фиксируют все действия человека», - сказал Телятников в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что систему наблюдения в СИЗО можно сравнить с системой ГИБДД.

«У нас создан пункт контроля: в специальном помещении информация со всех камер выводится на мониторы, и дежурные сотрудники в режиме онлайн наблюдают за всем, что происходит на территории следственного изолятора. Как только где-то происходит нарушение, дежурные делают скриншот записи и распечатывают его. На основании этого составляется рапорт», - пояснил Телятников.

По его словам, под прицелом камер находятся и сотрудники «Бутырки», и осужденные из отряда хозобслуги, и подозреваемые, и обвиняемые.

Он добавил, что записи с камер хранятся месяц. В случае необходимости можно провести углубленное разбирательство, изучить видео.