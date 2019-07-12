РИАМО - 12 июл. Власти Подмосковья намерены увеличить в два раза объем экспорта производимой в регионе продукции за пять лет, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Встреча руководителей экспортно-ориентированных предприятий региона с главами торговых представительств России проходит в пятницу в Красногорске, мероприятие проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во встрече приняли участие около 50 торгпредов, в том числе из Великобритании, Швеции, Норвегии, Кубы, Кореи, ЮАР, Турции, Бельгии, Сингапура, Японии, Украины.

«Новый вызов перед нами - это экспорт. Более 6,5 миллиардов долларов составляет экспорт сейчас, но планы за пять лет его удвоить. И без вашей помощи нам будет крайне сложно это сделать», - сказал Хромов.

Он отметил, что в регионе работает фонд внешней экономической деятельности.