РИАМО - 12 июл. Роуд-шоу инвестиционного потенциала Московсой области планируют провести в 2019 году в Китае, Индии, Турции и Испании, сообщил заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антон Логинов.

Встреча руководителей экспортно-ориентированных предприятий Московской области с главами торговых представительств России проходит в пятницу в Красногорске, мероприятие проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы проводим презентацию Московской области, причем акцент у нас не только рассказать большому количеству людей, наша цель - выявить интерес к работе в России и к возможной локализации, либо в поиске партнеров на территории нашего субъекта. До конца года у нас в планах Китай, Индия, Турция и Испания», - сказал Логинов.

Он отметил, что в этом году роуд-шоу уже прошли во Франции, Японии, Корее.