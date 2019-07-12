РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к подготовительным работам по обустройству детской площадки «Замок» на Театральной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска вблизи дома №4 по улице Театральной начались подготовительные работы для обустройства детской игровой площадки, которая будет установлена по программе губернатора «Наше Подмосковье», площадь городка составит более 450 квадратных метров, также будет обустроен песочный дворик площадью 40 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Тематика площадки – «Замок», на ней будут предусмотрены элементы для детей различных возрастов.

Помимо этого, в микрорайоне Климовск специалисты МБУ «ПКБ» провели работу по высадке кустовых роз перед ДК «Машиностроитель» и повесили вазоны с цветами на ограждение перед памятником Ленину.