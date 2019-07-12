РИАМО – 12 июл. Компания Mail.ru планирует перенести штаб-квартиру в «Москва-Сити», возможная сделка с компанией Усманова и Малиса может стать крупнейшей в истории отечественного рынка аренды, сообщает газета «Ведомости».

Так, три консультанта, работавших с обеими сторонами, подтвердили изданию будущую реализацию сделки. Однако в Mail.ru Group изданию опровергли факт переговоров об аренде площадей.

«Малис с Усмановым строят в «Москва-Сити» две башни. Одна из них – на 179600 квадратных метров, включая примерно 100 тысяч квадратных метров офисов, их-то и займет Mail.ru Group, говорят два консультанта, работавших с проектом. Если такая сделка состоится, она станет рекордной в истории рынка аренды офисов, отмечает руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба», – говорится в статье.

Текущий рекорд, 68 тысяч квадратных метров в строящемся бизнес-центре «Акватория», – у «Тинькофф». В настоящее время Mail.ru Group занимает чуть более 30 тысяч квадратных метров в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте.

«Но число сотрудников быстро растет (в 2018 год у – на 1000 до 5500 человек, следует из ее отчетности) и группа два года ищет новый офис, объясняет ее сотрудник. Требуемую холдингу площадь он не назвал, сказав лишь, что переезд может состояться в 2021–2023 годах», – дополняется в материале.

По словам сотрудника, у холдинга есть и другие предложения.

«Одно из них – комплекс City One, который строит рядом с «Москва-Сити» MR Group, дополнили источники издания.

Готовых площадей необходимого для Mail.ru Group размера в качественных комплексах в Москве нет, уверен управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.

«Вот почему многие крупные компании заранее договариваются о строительстве офисов, объясняет он, приводя в пример группу «Тинькофф» и «Яндекс», который приобрел гостиницу «Корстон» под строительство штаб-квартиры», – разъясняется в статье.

С ним солидарна и старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова: только в «Москва-Сити» сегодня можно найти крупные проекты, а для Mail.ru других вариантов нет.

Так, аренда нового здания может обойтись Mail.ru Group примерно в 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год (до 3,5 миллиардов рублей в год), заверяет управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

«Впрочем, учитывая размер помещения, возможно, интернет-компания может получить дисконт, отмечает Лукашев. Кроме того, по его словам, Mail.ru Group может профинансировать строительство своего офиса – в этом случае ее расходы зачтутся в счет арендной платы», – резюмируется в статье.

Группа «Тинькофф» ищет в Москве офис под новую штаб‑квартиру>>