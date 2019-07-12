РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. В Красногорском филиале Музея Победы до конца июля работает временная выставка советских значков 30-40-х годов прошлого века, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Красногорский филиал Музея Победы пригласил на новую выставку в рамках проекта «Приближение. История в деталях». В филиале открылась временная экспозиция «Вставай, страна огромная!», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

На выставке представили уникальные экспонаты из фондовой коллекции музея – советские значки 1930-1940-х годов: «Готов к санитарной обороне СССР», «Готов к ПВХО», «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок».

«Эти нагрудные знаки были очень популярны в те годы, и молодые люди носили их наравне с наградами», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

В конце 1930-х годов в условиях обострения международной обстановки молодежь Советского Союза принимала активное участие в оборонно-массовой работе.

«К 1941 году большинство комсомольцев сдали нормы на значки «Готов к труду и обороне СССР» и «Будь готов к труду и обороне», ориентированные на военно-прикладные виды спорта. Юноши и девушки стремились выполнить нормативы на значок «Ворошиловский стрелок», сдавали нормы по противовоздушной и противохимической обороне, участвовали в программе «Готов к санитарной обороне», – подчеркнула Любенкова.

Кроме того, выставка рассказывает о создании оборонительных рубежей в Подмосковье в 1941 году.

«Мини-выставка будет работать до конца июля», – заключается в сообщении.