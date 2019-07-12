РИАМО – 12 июл. Инвестиционный потенциал Подмосковья представили главам торговых представительств России в ведущих странах мира, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

В деловом завтраке приняли участие около 50 торгпредов, в том числе, из Великобритании, Швеции, Норвегии, Кубы, Кореи, ЮАР, Турции, Бельгии, Сингапура, Японии, Украины.

«Позвольте от лица Андрея Воробьева, правительства Московской области поприветствовать вас в этом зале. Московская область может с правом сказать, что мы один из лидеров. Промышленность у нас растет больше чем на 10% в год последние четыре года. Инвестиций за последний год выросли на 22%», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, открывая мероприятие.

Он также отметил, что в регионе применяются разные инструменты привлечения и поддержки инвесторов.

«В этом году мы создали Центр управления регионом, и в цифровом формате собираем и анализируем информацию о том, что происходит в регионе в режиме реального времени. В этом мы опережаем большинство регионов России», – резюмировал Хромов.