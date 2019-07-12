РИАМО - 12 июл. Около 2 тысяч сотрудников Московского метрополитена будут задействованы в обновлении инфраструктуры и уборки пассажирской зоны во время закрытия нескольких станций Сокольнической линии с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«В момент закрытия станций сотрудники Московского метрополитена будут обновлять нашу действующую инфраструктуру. Мы выведем около 2 тысяч человек для производства этих работ. Мы заменим более 8 тысяч рельсовых подкладок, заменим кронштейны контактного рельса, также проведем большие работы по пассажирской зоне», - сказал Дощатов.

Он напомнил, что на время закрытия участка Сокольнической линии для пассажиров организуют компенсационные маршруты.

В свою очередь советник директора ГБУ «МосТрансПроект» Алексей Пасынский добавил, что у закрытых станций Сокольнической линии метро Москвы на двух компенсационных маршрутах запустят более 170 бесплатных автобусов.

«Научно-исследовательский институт «МосТрансПроект» с помощью транспортного планирования и моделирования разработал оптимальную схему компенсации на время закрытия участка. Кроме того, будет скорректирована схема организаций подвозок к смежным линиям – Солнцевской и Калужско-Рижской. Надо понимать, что будет отдан приоритет общественному транспорту, поэтому автомобилистов просим выбирать пути объезда, так как некоторые проезды будут закрыты», - отметил Пасынский.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро с 13 по 20 июля будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро «Университет» до станции метро «Коммунарка». Для пассажиров будут закрыты девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.