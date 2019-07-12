РИАМО - 12 июл. В Серпухове на перекрестке улиц Чернышевского и Космонавтов иномарка не уступила дорогу ВАЗу, и последний врезался в препятствие, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Вчера вечером на перекрестке улиц Чернышевского и Космонавтов водитель, управляя автомобилем Ford, на перекрестке при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В результате чего автомобиль ВАЗ совершил столкновение с препятствием. В автомобиле пострадала женщина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая женщина госпитализирована с травмами в ближайшую больницу.