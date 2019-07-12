РИАМО – 12 июл. В России число постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД возросло за пять месяцев 2019 года на 3,5 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достигло 22,4 миллиона, отсюда увеличилось число неплательщиков, больше всего их в Московском регионе, сообщает в пятницу газета «Известия».

«Эксперты (Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России - ред.) уверены, что на статистику повлияла массовая установка камер фотовидеофиксации. Вот только автовладельцы не стремятся оплачивать такие штрафы даже с 50% скидкой, а спешат обжаловать их в судах. При этом в настоящее время рассматривается еще одна потенциальная возможность давления на должников — им могут ограничить доступ к определенным госуслугам», – отмечается в материале.

Полковник полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин, комментируя проблему наказания нарушителей и обустройство дорог, заявил, что повышение штрафов неминуемо.

По данным ФССП, в январе-мае текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось почти на 20% – до 22,4 миллиона.

«Больше всего неплательщиков по-прежнему в Москве и Подмосковье – на исполнении у судебных приставов столицы за 12 месяцев 2018 года находилось 3,2 миллиона документов о взыскании штрафов, у их областных коллег – 2,5 миллиона», – уточняется в сообщении.

Эксперты предполагают, что главным образом на статистику приставов повлияло постоянное увеличение количества дорожных камер. С одной стороны, стало фиксироваться больше правонарушений, с другой – штрафы начали гораздо чаще оспаривать в суде.

По сведениям ГИБДД, в 2018-м с помощью камер выписали 106 миллионов штрафов. За год количество стационарных комплексов фотовидеофиксации выросло на 20%.

«Злостные нарушители не могут отвечать за безопасность других», – уверен начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков полагает, что число штрафов увеличивается, к этому приводит и расширение автопарка – ежегодный прирост составляет примерно 2 миллиона транспортных средств.