РИАМО – 12 июл. Ссора двух безработных в квартире на востоке столицы переросла в поножовщину, пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранение по адресу: улица Курганская, дом 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен мужчина 1977 года рождения, неработающий, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением боковой стенки живота», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее по адресу: улица Хабаровская, оперативники задержали безработного мужчину 1982 года рождения, который изобличен в том, что в ссоре, предметом, похожим на нож, нанес гражданину указанные ранения и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.