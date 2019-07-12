РИАМО - 12 июл. Центральный банк РФ в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества небанковской кредитной организации «Частный расчетно-кассовый центр» (АО НКО «Частный РКЦ»), зарегистрированной в Москве, сообщается на сайте Банка России.

По величине активов кредитная организация занимала 464 место в банковской системе Российской Федерации. НКО не является участником системы страхования вкладов.

«Банк России принял такое решение, <…> руководствуясь тем, что НКО «Частный РКЦ» не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры», – говорится в сообщении.

В НКО «Частный РКЦ» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.