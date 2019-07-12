РИАМО – 12 июл. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по данным СМИ о проблеме граждан, купивших помещения в Москве у недобросовестного застройщика, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблемах граждан, купивших помещения в домах на Летной улице в столице, однако застройщик свои обязательства не исполнил, а построенным домам грозит снос.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователям предстоит дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в сюжете.

«По результатам будет принято процессуальное решение», – заключается на сайте.