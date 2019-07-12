РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Подрядная организация приступит к ремонту кровли дома №69 в поселке Дубровицы Подольска с 17 июля, сообщил на встрече с жителями начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

В поселке Дубровицы 11 июля во дворе домов №№5, 7 и 69 прошла очередная встреча жителей с представителями администрации по вопросам комплексного благоустройства дворовой территории. В настоящее время в данном дворе подрядчик приступил к строительству детской игровой и физкультурной площадок.

«Еще одна проблема – регулярные протечки кровли в доме №69. По данному вопросу отмечу, что строительная бригада приступит к ремонту крыши уже 17 июля. Ожидается, что с объемом работ они справятся в течение 10 дней», – сказал Боярко.

В ходе встречи один из жителей пожаловался на плохой ремонт первого подъезда в доме №7. По его словам, такой ремонт нужно срочно переделывать.

«Много вопросов поступало и по ограждению строящихся детской и физкультурных площадок. Здесь мнение горожан разделилось. Одни были за ограждение, другие против», – отметил Боярко.

По его словам, детская площадка будет огорожена небольшим забором, так как это требование законодательства, а вот физкультурную можно попробовать не ограждать. Тем не менее все предложения жителей представители администрации записали и ряд из них будут взяты в работу.