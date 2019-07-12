РИАМО – 12 июл. Лидерами рейтинга отечественных вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, экс-студенты получают около 110 тысяч в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее были обнародованы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob. Сервис представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в 2013-2018 годах. Всего в нем 20 мест, распределенных между 45 вузами. Исследование составлено на основе сравнения среднего уровня доходов.

«В этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (плюс 10 тысяч рублей)», – отмечается в сообщении.

На вторую позицию с третьего места поднялся МГУ имени М.В. Ломоносова, прирост составил 5 тысяч рублей, а зарплата выпускника – 100 тысяч.

«Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовым университетом при правительстве РФ, молодые специалисты, выпущенные этими вузами, получают 98 и 90 тысяч соответственно. Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, выпускники которой получают около 86 тысяч в месяц», – уточняется в статье.

По данным рейтинга, самые скромные ожидания по зарплате – у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета, они составляют 54 тысячи рублей.