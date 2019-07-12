РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. В Подольске подрядчик приступил к строительству новой детской площадки в одном из дворов в поселке Дубровицы, завершить работы планируют к 1 августа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Дубровицы 11 июля во дворе домов №№5, 7 и 69 прошла очередная встреча жителей с представителями администрации по вопросам комплексного благоустройства дворовой территории. В настоящее время в данном дворе подрядчик приступил к строительству детской игровой и физкультурной площадок.

«Здесь появится детская и физкультурная площадки с мягким покрытием. Отдельно будет песочница. Завершить работы планируется к 1 августа. На площадке будет два вида качелей, горка, различные игровые элементы. Также здесь появятся четыре лавочки, пять фонарей, и во дворе обустроят еще парковочный карман», – сказал начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

В ходе встречи жители приняли решение оставить беседку. Ее перенесут в сторону, чтобы отдыхающие не мешали проживающим во дворах. Также горожане попросили заменить газонное ограждение на кусты и отказаться от ограждения физкультурной площадки.