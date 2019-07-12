РИАМО - 12 июл. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, огонь тушили 157 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

11 июля в 11:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на станции высокого давления по адресу: городской округ Мытищи, Волковское шоссе, дом 1. На пожар вылетели два вертолета МАЦ и были направлены два пожарных поезда, а также дежурная смена ПСО-26 для проведения замеров на превышение норм ПДК вредных веществ в воздухе.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение газопровода «Мосгаза» за территорией ТЭЦ-27 на площади 200 квадратных метров, ранг пожара повышен до №3. В 13:15 – локализация пожара на площади 800 квадратных метров. В 15:43 – ликвидация открытого горения. 12 июля в 01:37 – ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

При возгорании на ТЭЦ пострадали люди. Привлекаемые силы и средства: 52 единицы техники, 157 человек, в том числе от МЧС: 33 единицы техники, 99 человек.