РИАМО – 12 июл. Мужчину ранили ножом на улице Приорова на севере столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступила информация о ножевом ранении по адресу: улица Приорова, 40-2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что позднее оперативники установили, что по адресу: улица Приорова, дом 40 корпус 2, неизвестный ножом нанес гражданину данные телесные повреждения и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».