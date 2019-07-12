РИАМО - 12 июл. Самым коротким маршрутом «Мострансавто» считается второй маршрут - «Станция Нахабино – улица Красноармейская дом 63», его протяженность составляет 1,3 километра, а самым протяженным считается № 964 «Осташковский автовокзал – АС «Тушинская», в пути придется преодолеть 366,8 километра, говорится в сообщении пресс-службы транспортного перевозчика.

Всего «Мострансавто» обслуживает 1,285 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Их общая протяженность составляет свыше 30 тысяч километров. Ежедневно на линию выходят более 4 тысяч автобусов предприятия.

«Самым коротким маршрутом Мострансавто считается №2 «Станция Нахабино – улица Красноармейская дом 63» (Автоколонна №1786, Химки). Его протяженность составляет всего 1,3 километра в одну сторону. Маршрут обслуживается по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки», - говорится в сообщении.

Перевозки на этом маршруте осуществляются двумя автобусами среднего класса, которые выполняют 66 рейсов в день. С начала года было перевезено более 80 тысяч пассажиров. Время автобуса в пути составляет около пяти минут.

Самым протяженным маршрутом предприятия считается №964 «Осташковский автовокзал – АС «Тушинская» (Волоколамское ПАТП): 366,8 километра. Время пути в одну сторону составляет около шести часов. На маршруте работают три автобуса большого класса, которые выполняют четыре рейса в день.

С начала года пассажиры совершили на самом протяженном маршруте свыше 20 тысяч поездок. Данный маршрут соединяет столицу России с одним из туристических мест, расположенном в Тверской области, вблизи озера Селигер, – городом Осташков.

«Мострансавто» обслуживает 27 межрегиональных маршрутов, они проходят по Подмосковью и шести близлежащим регионам: Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областям.