РИАМО - 12 июл. Лесничие обнаружили использованные автомобильные покрышки в лесу у деревни Рождественка Коломенского городского округа, на нарушителя составили протокол, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Нарушение было выявлено во время патрулирование земель лесного фонда.

«Нарушитель был выявлен, сотрудниками лесной охраны оформлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима», - говорится в сообщении.

Жители Московской области каждый год сдают на утилизацию порядка 30 тысяч тонн шин.